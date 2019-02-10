Под Орлом нашли 3 км всеми забытого газопровода

Глаза чиновникам открыли только суд и прокуратура.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, претензии возникли к ливенским чиновникам. Проверка прошла на территории Козьминского сельского поселения Ливенского района.

В результате в поселке Грязцы был обнаружен газопровод протяженностью чуть менее 3 километров. Он нее состоит на балансе ни у одной организации и является бесхозяйным объектом.

«Администрацией поселения меры по постановке на учет и оформлению в муниципальную собственность указанного объекта не принимались, — заявили в прокуратуре региона. — При отсутствии оформленного в установленном порядке права собственности на газовые сети не обеспечивается их сохранность и безопасность эксплуатации».

Спор пришлось решать в суде, куда с иском обратилось надзорное ведомство. Требования были удовлетворены. Суд обязал местных чиновников принять меры к постановке на учет бесхозяйного объекта.

ИА «Орелград»