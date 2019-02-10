Под Орлом нерадивого отца заставили поработать

Должник по алиментам получил обвинительный приговор.

Как сообщили в региональном управлении ФССП России, данное исполнительное производство находится в Хотынецком межрайонном отделе судебных приставов.

Местный житель задолжал по алиментам на содержание несовершеннолетнего ребенка около 70 тысяч рублей. Его привлекали к административной ответственности, однако «мер к трудоустройству» он не принимал.

В результате на нерадивого отца завели уголовное дело, которое дошло до суда. Должнику «помогли» трудоустроиться. Суд приговорил его к 5 месяцам принудительных работ.

В УФССП добавили, что в 2018 году органами дознания службы было возбуждено 567 уголовных дел по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

По результатам рассмотрения уголовных дел было вынесено 496 обвинительных приговоров, причем 71 должник получил реальное лишение свободы. Четверо отделались условным сроком заключения, двое – оштрафованы, 383 человека были приговорены к исправительным работам и 36 осуждены к наказанию, не связанному с лишением свободы.

ИА «Орелград»