Жильцы дома на Силикатной попросили срочного капремонта

Вход в двухэтажку ежегодно заливается, и горожане не могут попасть домой

О бедственной ситуации орловцы рассказали главе администрации Александру Муромскому во время объезда города 13 февраля.

Дому уже много лет, он просел. Вход в подъезд ниже уровня грунта на 50 сантиметров. Вокруг построены пятиэтажки, и из-за отсутствия ливневки дом постоянно заливает. Спасаются они лишь при помощи сотрудников МЧС, которые в пик таяния снега выкачивают воду.

Александр Муромский обратил внимание главы Северного района Владимира Маркина на то, что двор не убран от снега. Тот попытался парировать, что сейчас идет смена управляющей компании, и убирать некому.

Этот ответ не устроил Муромского, и он потребовал убрать территорию. Касаясь вопроса капремонт, сити-менеджер обещал помочь с включением дома в программу на 2020 год.

ИА «Орелград»