Журналисты попробовали школьное питание

Во время объезда по Северному району сити-менеджер посетил орловскую школу №37

Глава администрации побеседовал с директором Олегом Кунашиком, который сообщил, что в начале реформы школьного питания опасения были и у учителей, и у родителей.

Спустя месяц тревоги рассеялись: меню несколько раз дорабатывали, организовали места и время, где дети могут питаться с ланч-боксами, принесенными из дома.

Следует отметить, что многие дети доедали обед полностью. Те, кто не желает могут питаться в буфете. Цены в нем весьма демократичны. Бутерброд с сыром — 15 рублей, салат от 20 рублей, котлета — 25 рублей. Но королем в буфете является пицца. Дети ее берут и кушают с удовольствием.

Тут журналисты могли попробовать школьное питание. Чем многие гости не преминули воспользоваться. После снятия пробы, стал понятен успех — котлеты по вкусу напоминают наггетсы, которые дети очень любят.

ИА «Орелград»