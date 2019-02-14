Орловские единороссы «обновили» команду

Прошло первое заседание обновленного регионального политсовета партии.

Как сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия», участники заседания избрали заместителей секретаря и кураторов «национальных проектов» на территории Орловской области.

Сообщается, что первым заместителем секретаря реготделения избран Вадим Соколов. Напомним, что он занимает пост первого заместителя губернатора и председателя правительства Орловской области.

Пост заместителя секретаря, а также руководителя региональной общественной приемной сохранил за собой Михаил Вдовин, заместителя по партийным проектам — Лариса Удалова.

«Пятым заместителем секретаря избран руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Андрей Соколов, — уточнили в реготделении партии. — Члены президиума РПС согласовали кандидатуры для последующего выдвижения на дополнительные выборы в органы местного самоуправления, которые состоятся 14 апреля 2019 года».

В ходе кампании предстоит избрать 20 депутатов в сельские советы в Болховском, Залегощенском, Ливенском, Мценском, Покровском и Троснянском районах.

ИА «Орелград»