Под Орлом в пожаре погибла мать и двое детей

Трагедия разыгралась около 2 часов назад в селе Липовец Покровского района

По данным ГУ МЧС России по Орловской области, по прибытию пожарных деревянный дом горел по всей площади. Местные жители, пытаясь спасти жильцов, сами вытащили из огня двух детей. По предварительным данным, в возрасте 4-х и и 2-х лет без признаков жизни.

Чуть позже пожарными в доме также найдена погибшая мать детей. На место из Орла выехала оперативная группа по расследованию пожаров, и психолог.

МЧС просит жителей Орловской области неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности и быть осторожными при обращении с огнем.

ИА «Орелград», фото МЧС.

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