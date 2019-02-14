СК завел уголовное дело о гибели матери с детьми при пожаре

Речь идет о статье «Причинение смерти по неосторожности»

Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело после гибели матери и двух детей 4 и 2 лет при пожаре в селе Липовец Покровского района. Об этом «Орелграду» сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Юлия Дорофеева.

Речь идет о статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

«В настоящее время на месте происшествия работает группа опытных , квалифицированных следователей и следователей-криминалистов, пожарных экспертов. Следователи рассматривают следующие основные версии произошедшего: неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание», — сказала Дорофеева.

Дело взял на личный контроль глава регуправления СК Анатолий Щуров. Он поручил провести судебные экспертизы в ходе расследования.

Напомним, трагедия случилась днем 14 февраля. Деревянный дом полностью охватило огнем. Тела детей из пожара вытащили очевидцы, труп их матери позже нашли пожарные.

ИА «Орелград»