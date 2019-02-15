Орловцам рассказали, как пережить масленицу

Эксперты предупредили жителей региона об угрозе отравления.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области предупредило жителей региона об основных мерах профилактики пищевых отравлений в период Масленицы.

Так, при выборе готовых блинов и блинчиков с начинками эксперты советуют обращать внимание на внешний вид продукции, дату изготовления и срок реализации, а также на соблюдение температурного режима при их реализации.

«Не приобретайте готовую продукцию без товарных ярлыков и этикеток, — предупреждают в Роспотребнадзоре. — На упаковке должна быть маркировка, содержащая следующую информацию: наименование продукции, состав, дату изготовления, срок годности, условия хранения, наименование и место нахождения изготовителя, показатели пищевой ценности.

Упаковка должна быть целостной с отсутствием дефектов, вызванных неправильным хранением и транспортировкой».

Не следует приобретать продукты питания в местах несанкционированной торговли и с рук. В домашних условиях необходимо строго соблюдать технологию приготовления блинов, особенно с начинками.

«Если вы решили приобрести готовые к употреблению блины в местах массовых гуляний, то обязательно перед покупкой оцените условия реализации продукции: соблюдаются ли правила гигиены продавцом, содержит ли он в чистоте свое рабочее место, соблюдает ли условия хранения начинок и прочих ингредиентов, — говорят специалисты. — Избегайте покупок пищевых продуктов в торговых точках, где налицо несоблюдение правил личной гигиены продавцом».

ИА «Орелград»