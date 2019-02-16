В Орле проверят лестницы, чердаки и подвалы

Многоквартирные дома оценят по уровню противопожарной безопасности.

Организация работ по приведению в пожаробезопасное состояние объектов жилищного фонда и приведение их в соответствие с нормами и правилами пожарной безопасности предусмотрена постановлением, которое приняла администрация Орла.

В частности, в городе дважды в этом году будет проведена проверка подвалов, чердаков и технических этажей «на предмет размещения там производств и складов, не имеющих отношения к эксплуатации жилых домов».

Также предстоит уточнение планов эвакуации в случае пожара. С гражданами проведут разъяснительные беседы по соблюдению мер пожарной безопасности. Им настоятельно посоветуют проверить состояние электропроводки в квартирах и газового оборудования.

Планом также предусмотрена очистка лестничных площадок от посторонних предметов, препятствующих эвакуации. Не исключено, что после нее кто-то из жильцов лишится самостоятельно установленных тамбуров.

Особое внимание власти обещают обратить на обеспечение свободного проезда пожарной и специальной техники к жилым домам и к источникам пожарного водоснабжения.

ИА «Орелград»