Орловцу в колонии пришлось сидеть на полу, дожидаясь своей очереди

Однако доказать свои моральные страдания в суде он не смог.

В Ливнах осужденный пытался взыскать с исправительной колонии строгого режима № 2 компенсацию морального вреда за якобы причиненные ему нравственные страдания. Подробности сообщает сетевое издание «Уездный город Ливны».

Мужчина находился в двухместной камере, которая, по его мнению, не была оборудована столом и скамейками с числом мест по количеству содержащихся. Он заявил, что за столом мог разместиться только один человек.

Поэтому истцу приходилось сидеть на полу, дожидаясь, пока его сокамерник не освободит место за столом. Мужчина заявил, что подолгу не мог писать за столом, за что и потребовал 20000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Представители колонии исковые требования не признали. Более того, они сообщили суду, что от истца за небольшой период времени поступило 46 обращений, жалоб, ходатайств и заявлений в различные инстанции. Суд пришел к выводу, что возможность писать у осужденного была.

В удовлетворении иска было отказано.

ИА «Орелград»