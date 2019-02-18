Орловские КВНщики сразятся со Сборной Великобритании

18.2.2019 | 13:50 Культура, Новости

Первая игра сезона пройдет в столице 28 февраля.

Фото: Алексей Чернышев / «ВКонтакте»

Как сообщили в Орловском государственном университете имени Тургенева, команда КВН «Такая история» готовится к старту сезона. Первая игра пройдет 28 февраля в Москве в Центральном академическом театре Российской Армии.

«Соперниками будут известные команды: Сборная Великобритании (Лондон), Сборная Забайкальского края (Чита), «Город снов» (Элиста, Республика Калмыкия), «Михаил Дудиков» (сборная CКФУ, Ставрополь)», — сообщили в ОГУ.

Добавим, что 16 февраля орловская команда «засветилась» на «Первом канале», который показал нарезку лучших номеров гала-концерта Международного фестиваля КВН «КиВиН 2019» в городе Сочи.

ИА «Орелград»

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