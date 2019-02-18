Орловские Юрты и Труды отметились в суде

Права жителей этих сел отстояла прокуратура.



Прокурор Верховского района обратился в суд с исками к местной администрации о признании газопроводов бесхозяйными. Речь идет о брошенных объектах, расположенных в деревне Юрты Нижне-Жерновские Русско-Бродского сельского поселения и в деревне Труды Галичинского сельского поселения.

Как пояснили в районном суде, заказчиком строительства газопроводов была администрация Верховского района. Они являются объектами недвижимости, однако право собственности на них до сих пор не зарегистрировано. При этом газопроводы не состоят в регистрирующем органе как бесхозяйные, и у них нет собственников.

По мнению прокуратуры, «бездействие администрации Верховского района может вызвать наступление тяжких последствий в виде разрушения газовых сетей, вследствие которых возможны чрезвычайные ситуации с причинением ущерба как материального, так и здоровью людей».

Суд с этим согласился и обязал чиновников принять меры к постановке брошенных объектов на учет.

ИА «Орелград»