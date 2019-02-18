Суд наложил санкции по делу о ремонте на 1-й Курской

Арбитраж частично удовлетворил требования «Дорожной службы»

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел исковое заявление государственного унитарного предприятия «Дорожная служба» к муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» о взыскании 1,143 миллиона рублей. В такую сумму истец оценил пени и штрафы по муниципальному контракту.

Он был заключен еще в марте 2015 года. Контракт предусматривал проведение ремонта путепровода через ж/д пути в Орле на улице 1-й Курской. Стоимость работ составила 32,081 миллиона рублей.

Заказчик заплатил 27,836 миллиона рублей. Задолженность по контракту превысила 3,7 миллиона. Причем срок оплаты истек еще 17 марта 2017 года. В связи с этим «Дорожная служба» потребовала взыскать МКУ «УКХ» пеню и штраф.

Оснований для уменьшения размера пени арбитражный суд не нашел, поскольку ее размер был согласован сторонами при заключении муниципального контракта. А вот от штрафа казенное учреждение освободили. В результате арбитраж постановил взыскать с МКУ «УКХ» в пользу ГУП «Дорожная служба» пени в размере 522,3 тысячи рублей.

ИА «Орелград»