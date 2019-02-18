В Орле провалилась попытка обворовать железнодорожную дирекцию

18.2.2019 | 18:00 Новости, Общество

Вора-неудачника отправили в колонию строгого режима.

Уголовное дело о покушении на кражу рассмотрел суд Железнодорожного района. Как следует из материалов дела, на преступление решился ранее судимый гражданин.

В августе  2018 года ночью,  будучи в состоянии алкогольного опьянения, он пролез под воротами  Орловской дистанции электроснабжения  — структурного подразделения филиала ОАО «РЖД»

Далее злоумышленник незаконно проник в административное здание и  из кабинета «Технической учебы» пытался похитить компьютерный системный блок и монитор.

Однако довести преступный умысел до конца он не смог по независящим от него обстоятельствам — на выходе из здания вор был задержан сотрудником охраны. В судебном заседании подсудимый   признал свою вину в полном объеме.

Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»

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