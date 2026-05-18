В Орловской области сформирован новый состав Общественной палаты

В неё вошли 30 человек.

Среди них — историк и краевед Виктор Ливцов, директор Орловского объединенного музея Тургенева Вера Ефремова и другие известные жители нашего региона. Полный список опубликовал областной Совет народных депутатов.

Данный состав будет действовать ближайшие три года.

Формирование нового состава региональной Общественной палаты началось в этом году в феврале. Кандидатов предлагали некоммерческие организации со стажем работы от трёх лет.

На данный момент исполняющим обязанности председателя палаты является Владимир Лагутин, гендиректор ООО «Русские экраны».

