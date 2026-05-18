В Орловской области сформирован новый состав Общественной палаты

18.5.2026 | 16:09 Важное, Новости, Общество

В неё вошли 30 человек.

Фото: vk.com/obschestvennajapalata

Среди них — историк и краевед Виктор Ливцов, директор Орловского объединенного музея Тургенева Вера Ефремова и другие известные жители нашего региона. Полный список опубликовал областной Совет народных депутатов.

Данный состав будет действовать ближайшие три года.

Формирование нового состава региональной Общественной палаты началось в этом году в феврале. Кандидатов предлагали некоммерческие организации со стажем работы от трёх лет.

На данный момент исполняющим обязанности председателя палаты является Владимир Лагутин, гендиректор ООО «Русские экраны».

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU