Мэр Орла пообещал «прокатить в корыте» глав УКХ и «Спецавтобазы»

Василий Новиков жестко раскритиковал работу муниципальных структур

Мэр Орла Василий Новиков подверг резкой критике работу управления коммунальным хозяйством и МУП «Спецавтобаза» на планерке 19 февраля.

Градоначальник возмутился, что «Спецавтобаза» не заявилась на конкурс, тем самым лишив себя возможности заработать немного денег на существование. Он также упрекнул чиновников в плохом состоянии дорог Орла, пообещав «прокатить на корыте по городу» и.о. начальника УКХ Светлану Балашову и главу «Спецавтобазы» Александра Байдака.

«Почему не заявились [на конкурс]? Битума не хватает? Возьмите в «Дорожной службе» битум, в чем проблема? В стоимости проблема? А с 1 апреля вы зайдете [на подряд], там все у вас хорошо, так получается?», — спросил мэр у Байдака.

Новиков потребовал от главы администрации Александра Муромского контролировать работу «Спецавтобазы»: «Проблема в них. Возьмите сами под контроль, тогда зайдут и будут делать. На работу только ходить [могут], а не работать».

Депутат облсовета Виталий Рыбаков отметил, что весь прошлогодний ремонт дорог, который делался под контролем экс-начальника УКХ Светланы Климовой, «уже надо переделывать».

«Если я не прав, давайте проедем с вами по городу, — предложил Рыбаков Муромскому. — Все взорвалось, куда вода попала – морозом все вырвало. Эти пломбы еще месяц простоят, до апреля. Деньги наших налогоплательщиков придется тратить по-новому. В вашем бюджете никогда не будет денег с таким подходом».

ИА «Орелград»