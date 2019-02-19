Орловская область попала в список худших по долговой устойчивости

Градацию проводит Министерство финансов РФ.

Орловскую область отнесли к числу субъектов, имеющих высокую долговую устойчивость. Об этом сообщает издание «Regnum» со ссылкой на законопроект Минфина, который разделяет все регионы на три типа в зависимости от финансового состояния. Помимо орловского региона, в списке также значатся Еврейская автономная область, Республика Мордовия и Псковская область.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что прогноз Минфина приведет к тому, что регионы не смогут реализовывать не только национальные программы, но и профинансировать свои социальных расходные обязательства.

Напомним, на 1 января 2018 года объем госдолга достигал 18,342 млрд рублей. Это фактически 100% от собственных доходов региона. На 1 января 2019 года показатель составил 18,135 млрд рублей.

ИА «Орелград»