Орловская область попала в список худших по долговой устойчивости

19.2.2019 | 15:13 Новости, Экономика

Градацию проводит Министерство финансов РФ.

Орловскую область отнесли к числу субъектов, имеющих высокую долговую устойчивость. Об этом сообщает издание «Regnum» со ссылкой на законопроект Минфина, который разделяет все регионы на три типа в зависимости от финансового состояния. Помимо орловского региона, в списке также значатся Еврейская автономная область, Республика Мордовия и Псковская область.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что прогноз Минфина приведет к тому, что регионы не смогут реализовывать не только национальные программы, но и профинансировать свои социальных расходные обязательства.

Напомним, на 1 января 2018 года объем госдолга достигал 18,342 млрд рублей. Это фактически 100% от собственных доходов региона. На 1 января 2019 года показатель составил 18,135 млрд рублей.

ИА «Орелград»

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