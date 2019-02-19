Железнодорожный район может остаться без перевозчика мусора

Регоператор оштрафовал его и пригрозил возможным прекращением отношений

Орловский региональный оператор по обращению с отходами «Зеленая роща» оштрафовал компанию, которая вывозит мусор из Железнодорожного района Орла. Об этом сказал глава регоператора Дмитрий Хроменков на планерке в мэрии 19 февраля.

По его словам, подрядчик не выполнил требование вывезти мусор с нескольких проблемных площадок. Если в ближайшие две недели проблема не решится, то с ней расторгнут контракт.

Глава администрации Орла Александр Муромский попросил «Зеленую рощу» «найти механизмы воздействия» на перевозчика.

ИА «Орелград»