Железнодорожный район может остаться без перевозчика мусора

19.2.2019 | 10:27 ЖКХ, Новости

Регоператор оштрафовал его и пригрозил возможным прекращением отношений

Орловский региональный оператор по обращению с отходами «Зеленая роща» оштрафовал компанию, которая вывозит мусор из Железнодорожного района Орла. Об этом сказал глава регоператора Дмитрий Хроменков на планерке в мэрии 19 февраля.

По его словам, подрядчик не выполнил требование вывезти мусор с нескольких проблемных площадок. Если в ближайшие две недели проблема не решится, то с ней расторгнут контракт.

Глава администрации Орла Александр Муромский попросил «Зеленую рощу» «найти механизмы воздействия» на перевозчика.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования