В Орле открылась фотовыставка «Микрокосмос» (0+)

20.2.2019 | 10:51 Культура, Новости

Автор работ – учитель биологии школы №50 Екатерина Миляхина

В орловском Дворце пионеров им. Ю. А. Гагарина открылась выставка макроснимков живой природы «Микрокосмос», сообщили «Орелграду» организаторы.

Автор работ — учитель биологии школы №50 Екатерина Миляхина. На своих фотографиях она запечатлела обитателей леса, степных склонов, рек и болот. Все снимки были сделаны в Орловской области. Организаторы приглашают присмотреться «к неяркой красоте русской природы», незаметной на первый взгляд.

Познакомиться с выставкой можно до 27 февраля, вход свободный.

ИА «Орелград», фото Екатерины Миляхиной

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