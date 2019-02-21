Жителям разрушающегося дома предложили переселиться в «голубятню»

Депутат приехал осмотреть квартиру и увидел разбитые окна. А на полу лежал слой помета

Вопрос об аварийном доме №2 на улице Калинина обсудили на комитете по строительству городского совета. Во время беседы чиновники городской администрации доложили, что жителям было предложено переселиться в маневренный фонд, но они не пожелали этого делать.

Кроме того, деньги на работы по предотвращению возможного обрушения дома не могут прийти с прошлого года. Оказывается, 28 декабря администрация области выделила 2 млн рублей, однако потратить их невозможно — это средства с 2018 года, и воспользоваться ими за 3 дня до окончания расчетного периода нереально.

После Нового года администрация Орла дважды просила перечислить средства из фонда 2019 года. Но пока всё находится на неких визированиях и рассмотрениях у губернатора Андрея Клычкова.

Тем временем депутат Александр Головин сообщил собравшимся, что маневренный фонд находится в таком состоянии, что заселить туда никого невозможно. Ни в одной квартире на Тамбовской нет газового оборудования и горячей воды, а в одной из комнат летают голуби и пол усыпан пометом.

Депутат Сергей Елесин предложил в случае угрозы жизни людям снять средства с любой другой строчки и направить их на ремонт. После недолгого обсуждения было решено вынести вопрос на сессию, в срочном порядке выделить средства и возместить их позже из областного бюджета.

ИА «Орелград»