Клычков посетит завод «Орелмасло»

Губернатор откроет строительство цеха экстракции

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 25 февраля посетит завод «Орелмасло», где примет участие в церемонии открытия строительства цеха экстрации, сообщили «Орелграду» в пресс-службе предприятия.

Кроме того, «Орелмасло» посетят зампред правительства Орловской области Дмитрий Бутусов и управляющий орловским отделением Сбербанка Ярослав Скирта. Вместе с главой предприятия Владимиром Павловым они откроют строительство и заложат капсулу времени.

По планам, строительство цеха экстракции продлится один год. В 2020 году в Орле появится «современное производство, которое поможет улучшить экологическую обстановку и даст возможность предприятию стать на новую ступень технологического и экономического развития», рассказали в «Орелмасло».

«Открытие нового производства даст возможность предприятию улучшить технологию получения масла путем снижения температуры при переработке семян. Это позволит свести к нулю запах выделяемый в процессе производства. В цехе экстракции кроме подсолнечника и рапса «Орелмасло» сможет перерабатывать сою. Эти масличные культуры являются приоритетными у орловских аграриев. Уже сегодня продукция предприятия в значительной степени производится из сырья, выращенного в Орловской области. Кроме того, будет производиться новый продукт – соевый шрот, который широко востребован при производстве кормов для животных», — пояснили в «Орелмасло».

Сумма инвестиций составит 1,5 млрд рублей. Оборудование поставит европейская компания «Европа Краун Лимитед», известная на рынке как один из крупнейших поставщиков оборудования подобного типа. После открытия цеха «Орелмасло» сможет принять на работу еще 50 человек.

ИА «Орелград»