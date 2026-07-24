Выпадающие из бюджета доходы оценят в Орловской области

Областные власти обновили порядок оценки эффективности налоговых льгот.

Правительство Орловской области внесло изменения в порядок оценки налоговых расходов региона. Налоговыми расходами называют выпадающие доходы бюджета, которые возникают в результате введения на региональном уровне налоговых льгот. По сути, это те суммы, которые область сознательно «недополучает», предоставляя отдельным категориям налогоплательщиков послабления и преференции. Расчет очень просто: чем больше предоставляется льгот, тем больше может получить бюджет при условии, что бизнес высвободившиеся средства будет вкладывать в развитие своего производства.

Такие меры используются для стимулирования экономической активности, поддержки малого бизнеса и социально значимых отраслей. Однако важно регулярно оценивать, действительно ли эти льготы приносят ожидаемый эффект, или они работают неэффективно и требуют корректировки. Согласно обновленному порядку, оценка налоговых расходов будет проводиться по единой методике. Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области формирует такую оценку на основе данных, предоставленных кураторами налоговых расходов.

Здесь речь идет об ответственных ведомствах, в ведении которых находятся соответствующие льготы. Они же вносят предложения о сохранении, уточнении или отмене налоговых послаблений. Оценка эффективности включает анализ востребованности льготы, ее влияния на развитие отрасли или категории плательщиков, а также соотношения выпадающих доходов и полученного экономического эффекта. Актуализация порядка, судя по преамбуле постановления правительства региона, вызвана необходимостью привести нормативную базу в соответствие с изменениями в бюджетном законодательстве.

Регулярный мониторинг эффективности льгот позволяет региональным властям принимать взвешенные решения о продлении или отмене налоговых послаблений, что в конечном счете влияет на наполняемость бюджета. Напомним, что решение о предоставлении преференций принимают депутаты Орловского облсовета соответствующими региональными законами. Но инициатива о предоставлении таких льгот обычно исходит от правительства региона.

Ранее УФНС России по Орловской области сообщало, что по итогам января-мая 2026 года в регионе было собрано более 27,3 миллиарда рублей налогов. Это на 8,4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. В областной бюджет направлено около 14,8 миллиарда рублей, что на 4,6 процента превышает прошлогодние показатели.

ИА “Орелград”