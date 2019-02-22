Мэрия Орла запретила проводить пикет памяти Немцова в сквере Ермолова

Чиновники предложили активистам сквер Поликарпова

Мэрия Орла запретила активистам проводить пикет памяти убитого российского политика Бориса Немцова в сквере Ермолова. Ответ за подписью замглавы администрации Ирины Проваленковой опубликовал координатор орловского отделения «Открытой России» Сергей Носов.

Активисты хотели провести пикет в воскресенье, 24 февраля, с 12 до 14 часов со стороны пересечения Комсомольской улицы и Воскресенского переулка. Они подали уведомление 11 февраля, но оказалось, что еще 31 января место заняли другие лица.

Как сообщили «Орелграду» в администрации Орла, вместо пикета памяти Немцова в сквере Ермолова пройдет «мероприятие антитеррористической направленности», которое организует «Молодая гвардия Единой России».

Впрочем, активистов не стали отправлять на Химмаш или в другое отдаленное от центра место. В качестве альтернативной площадки мэрия предложила сквер Поликарпова за кинотеатром «Родина».

Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля 2015 года в центре Москвы. Киллеры расстреляли его на Большом Москворецком мосту.

ИА «Орелград»

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