Мэрия Орла отказала в согласовании 14 митингов в 2018 году

Самая оппозиционная сила, которой разрешили проводить публичное мероприятие, — это партия «Яблоко»

В 2018 году в Орле состоялось 104 согласованных публичных мероприятия (пикеты, шествия, митинги и др.), подсчитали в администрации города по просьбе «Орелграда». В 14 случаях мэрия отказала в согласовании – из-за нарушения федерального закона о митингах.

В администрации также предоставили список организаций, которым разрешили проводить пикеты или митинги. В нем присутствуют три из четырех парламентских партий — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». «Единая Россия», по официальным данным, не провела ни одного митинга в 2018 году, но в списке фигурирует «Молодая Гвардия Единой России» (МГЕР).

Кроме того, мэрия разрешала проводить митинги или пикеты представителям партии «Яблоко», ОНФ, «Патриотов Орловщины», корпусу «За чистые выборы», Федерации профсоюзов, управлению ГИБДД и еще нескольким организациям. По сути, из этого списка только «Яблоко» можно назвать оппозиционной силой.

Ни команда Навального, ни «Открытая Россия» не провели в 2018 году в Орле ни одного легитимного массового публичного мероприятия.

По подсчетам активистов, за 2017-2018 годы мэрия отказала в проведении около 400 публичных мероприятий, рассказал «Орелграду» координатор региональной «Открытой России» Сергей Носов.

«В 2018 году подано уведомлений в разы меньше, чем в 2017, так как шансы на согласование близки к нулю. Отказывали не только по линии Навального, но и «Открытке», [штабу кандидата в президенты Ксении] Собчак, яблочникам и другим общественникам», — сказал он.

В 2016 году в разгар споров вокруг установки памятника Ивану Грозному орловские власти перенесли «гайд-парк» (место, где можно проводить митинги без согласования) из сквера Ермолова на территорию возле завода «Химмаш», где горит Вечный огонь. Активисты были недовольны этим и надеялись, что новый губернатор Орловской области Андрей Клычков вернет «гайд-парк» в центр города, однако их желанию не суждено было сбыться.

«Я вообще считаю, что власть во многом сама себе наступает на горло и мешает развиваться, запрещая любые мероприятия. Люди зачастую выходят на улицу от безысходности, когда не услышали об их проблеме», — говорил Андрей Клычков в интервью «Новой газете», будучи депутатом Мосгордумы.

Носов отметил, что орловские оппозиционеры сумели за два года провести только два согласованных митинга и несколько пикетов. Во всех случаях мэрия предлагала альтернативную площадку – как правило, она находилась вдали от центра города.

В 2018 году администрация Орла «на удивление» разрешила проводить «Яблоку» митинг против пенсионного возраста и в сквере Ермолова, и возле здания Пенсионного фонда, сказал «Орелграду» член партии Сергей Зайцев. Впрочем, ранее мэрия не дала провести митинг памяти политика Бориса Немцова в том же сквере Ермолова, отправив «яблочников» к кинотеатру «Родина». Они согласились, отметил Зайцев.

Уже два года подряд власти не дают провести активистам шуточный первоапрельский пикет, заявка на который подается от частных лиц. В этом году они решили судиться, и суд разрешил провести первоапрельский пикет летом в Медведевском лесу. «Посмотрим, что будет в этом году», — сказал член «Яблока».

В марте 2017 года после выхода фильма Алексея Навального «Он вам не Димон» о «тайной империи» премьер-министра РФ, лидера «Единой России» Дмитрия Медведева в Орле попытались провести митинг против коррупции. Мэрия отказала из-за «неточности заявки», и активисты были вынуждены провести на площади Ленина «пешую прогулку» с зелеными шариками.

12 июня 2017 года, в День России, оппозиция сумела провести согласованный митинг против коррупции возле здания завода УВМ.

Парламентская партия «Справедливая Россия» тоже столкнулась со сложностями при согласовании митинга. Летом 2018 года эсеры хотели провести в центре Орла акцию против повышения пенсионного возраста. Мэрия не разрешила, предложив взамен территорию перед УВМ, рассказал «Орелграду» лидер реготделения Руслан Перелыгин. Он добавил, что чиновники воспользовались самой частой причиной — место уже якобы занято.

При этом по факту в большинстве случаев массовые акции, из-за которых выносились отказы, не проводились.

КПРФ, в отличие от «Справедливой России», не столкнулась с такими проблемами: их митинг против пенсионной реформы 22 сентября прошел в желаемом месте — сквере Маяковского. Депутат горсовета Орла Иван Дынкович рассказал «Орелграду», что у партии были сложности только при согласовании митингов в отдельных районах Орловской области.

В 2018 году активисты попытались провести митинг против пенсионной реформы в единый день голосования 9 сентября, который с подачи Навального превратился в «единый день протеста». Митинги прошли по всей стране – по данным «ОВД-Инфо», на них задержали больше 1000 человек.

Орловскую акцию не согласовали, но противники повышения пенсионного возраста все равно собрались на площади Ленина. Одного участника едва не задержали, ему пытались вменить незаконное использование мегафона. Позже его отпустили из автомобиля полиции.

На митинг из здания администрации области вышел на тот момент врио губернатора Андрей Клычков. Он предложил активистам прийти на согласованный митинг КПРФ против пенсионной реформы 22 сентября. Сам глава региона акцию протеста не посетил.

Руслан Марченко, ИА «Орелград»