«Орелстрой» планирует досрочно достроить дома в 2019 году

22.2.2019 | 10:30 Новости, Новости компаний, Общество

Компания хочет сдать в эксплуатацию восемь зданий

Проект ЖК «Подсолнухи»

В 2019 году ПАО «Орелстрой» планирует досрочно завершить строительство жилых домов, сообщили в компании.

В этом году застройщик планирует сдать в эксплуатацию восемь зданий. При этом во многих из них работы идут с опережением сроков.

Если «Орелстрой» продолжит работать в заданном темпе, то в 2019 году завершит строительство трех домов в микрорайоне «Зареченский», двух – в «Болховском», еще по одному – в жилищных комплексах «Подсолнухи» и «Московский парк».

На конец 2019 года запланирована сдача дома на улице Игнатова. Кстати, квартиры в нем уже почти распроданы.

«Завершив 2018 год с высокими показателями по вводу жилья в эксплуатацию, ПАО «Орёлстрой» успешно ведёт строительство объектов, которые планирует сдать в 2019 году. В первую очередь принимая во внимание пожелания покупателей и владельцев квартир в строящихся домах, компания-застройщик старается выполнить все необходимые работы качественно и в максимально короткие сроки», — подчеркнули в компании.

Проект мкрн «Зареченский»
Проект жилого дома на Игнатова
Проект ЖК «Подсолнухи»

ИА «Орелград»

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