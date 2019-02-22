В Орле 24 поставщика угодили в «черный список»

УФАС провело публичные обсуждения правоприменительной практики.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФАС России, это первое подобное мероприятие в 2019 году. Впрочем, результаты были рассмотрены за четвертый квартал предыдущего года. В частности, руководитель ведомства Андрей Кирьянов рассказал о нарушениях в сфере закупок товаров, работ и услуг.

По его словам, за отчетный период поступило 62 жалобы на действия заказчиков. Как правило, они жаловались на якобы неправомерное отклонение их заявок на участие в торгах. Обоснованными были признаны всего 17 таких жалоб.

«В отчетном периоде 24 хозяйствующих субъекта были включены в реестр недобросовестных поставщиков, — уточнил Андрей Кирьянов. – Шесть из них уклонились от заключения контракта, в 11 случаях контракты были расторгнуты по решению суда и 7 контрактов были расторгнуты в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта из-за его ненадлежащего исполнения поставщиком или исполнении не в срок».

За допущенные нарушения в сфере закупок было возбуждено 26 дел об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов составила 257 тысяч рублей.

ИА «Орелград»