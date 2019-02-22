В Орле решили восстановить историческую память о Надежде Крупской

Тематическая выставка открылась в областной библиотеке.

Как сообщили организаторы, выставка приурочена к 150-летию со дня рождения Надежды Крупской и проходит под названием «В XXI век с именем Н.К. Крупской». Она проработает в Областной библиотеке имени Бунина по 6 марта.

Крупская — это история нашей советской (российской) школы, говорят в библиотеке. Она внесла достаточный вклад в ликвидацию неграмотности, развитие личности ребенка, дошкольное воспитание и внешкольную работу, создание учебников и другое. На выставке представлены номера журнала «Советская педагогика» 80-х-90-х годов прошлого века, в которых много внимания уделяется проблемам внедрения наследия Крупской в современную тому времени педагогическую науку.

«Предоставленная вниманию пользователей экспозиция преследует благородную цель — сохранения исторической памяти, содействие в информировании педагогического сообщества по проблеме преемственности, актуализации и передачи педагогического наследия Н.К. Крупской», — сообщили организаторы.

По их мнению, выставка будет интересна педагогам разных уровней образования, воспитателям дошкольных образовательных организаций, работникам учреждений культуры и дополнительного образования.

ИА «Орелград»