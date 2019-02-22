В Орле задержали мошенника, который плохо ориентировался в городе

22.2.2019 | 12:05 Новости, Происшествия

Мужчину выдали смс-оповещения, которые пришли на телефон владелицы банковской карты, откуда он снимал деньги

В Орле полиция задержала мужчину, который снял с банковской карты знакомой девушки 9500 тысяч рублей, но выдал себя плохим знанием города. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области.

Мошенник гостил в Орле у знакомых и попросил у их родственницы 100 рублей. Девушка отказалась. Мужчина выпросил у нее банковскую карту, пообещав, что снимет только 100 рублей и вернет. Та поверила.

Тогда гость пошел к банкомату и снял все деньги – 9500 рублей. Увидев смс-оповещение, девушка поняла, что ее обманули. Она предположила, что мужчина пошел по знакомым улицам – он плохо знал Орел. Владелица карты приехала на автовокзал и обратилась к полицейским. По дороге ей пришло уведомление, что с ее карты расплатились в одном из кафе рядом с автовокзалом.

Полицейские нашли мошенника в районе подземного перехода. Он не стал отпираться. На мужчину завели уголовное дело о мошенничестве и заключили под стражу.

ИА «Орелград»

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