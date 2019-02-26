Орловским общественникам запретили тратить субсидии на алкоголь

В регионе стартовал конкурс общественных организаций.

Правительство Орловской области объявило о старте ежегодного конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) на право получения в 2019 году субсидий из регионального бюджета. Каждая организация вправе подать только одну заявку. Деньги будут выделены на реализацию конкретного проекта. Сумма субсидии вычисляется индивидуально.

СО НКО вправе тратить ее на оплату труда, на покупку товаров, работ, услуг, оргтехники, имущественных прав, в том числе прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также на командировки в пределах ЦФО, арендные платежи, уплату налогов, сборов, страховых взносов и возмещение расходов добровольцев, необходимых для реализации проекта.

Список запретов куда шире. Так, СО НКО нельзя тратить бюджетную субсидию на поддержку политических партий и кампаний, проведение митингов, демонстраций и пикетирований, фундаментальные научные исследования, организацию торжественных приемов и банкетов, осуществление деятельности в религиозной сфере, покупку машин и недвижимости, оплату поездок за пределы ЦФО, погашение кредиторской задолженности некоммерческих организаций и уплату штрафов.

Кроме того, общественникам запретили расходовать казенные средства на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции, а также на оказание материальной помощи, лечение и приобретение лекарств.

ИА «Орелград»