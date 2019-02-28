В Орле суд объяснил, можно ли укладывать асфальт под дождем и снегом

«Дорожную службу» оштрафовали на 800 тысяч рублей.

Дело о сорванных сроках ямочного ремонта рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Исковое заявление подало МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла», а ответчиком выступило ГУП «Дорожная служба». Истец просил наложить на госпредприятие штраф в размере около 4,7 миллиона рублей. Требования были удовлетворены частично.

Как следует из материалов дела, 30 декабря 2014 года стороны заключили муниципальный контракт на содержание улично-дорожной сети в областном центре. «Дорожная служба» обязалась выполнять ямочный ремонт в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017-го. Цена контракта составила 938,5 миллиона рублей.

Претензии у истца возникли к ремонту на улице Березовой и переулку Ремонтному. Ответчик выполнил там фрезерование, однако сам ремонт в установленный контрактом срок не закончил. За нарушение срока МКУ «УКХ» потребовало штраф.

Представители «Дорожной службы» объяснили, что требования по устранению недостатков предъявлялись заказчиком в осенне-зимний период, когда «шли дожди и опускалась температура до минусовых параметров». В связи с этим выполнять работы по укладке асфальтобетона было нельзя.

Устранение недостатков по улице Березовой и переулку Ремонтному было произведено в весенне-летний период 2018 года по отдельному муниципальному контракту.

При таких обстоятельствах арбитражный суд решил, что штраф наложить необходимо. Погода погодой, но контракт не был исполнен в оговоренный срок. Однако арбитраж существенно снизил размер санкций – с заявленных 4,7 миллиона до 800 тысяч рублей.

Решение может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

ИА «Орелград»