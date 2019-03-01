Орловская область получит кредит на 4 млрд рублей

1.3.2019 | 10:55 Новости, Экономика

Условия соглашения с федеральным центром согласовали депутаты.

Решение было принято на прошедшем заседании Орловского облсовета народных депутатов. Региональное правительство договорилось с федеральным центром о привлечении очередного бюджетного кредита. Вернее, двух кредитов, общая сумма которых составит 4,129 миллиарда рублей.

От депутатов требовалось поддержать законопроекты, которыми утверждаются дополнительные соглашения с Министерством финансов Российской Федерации. Нардепы инициативу одобрили.

Как следует из текстов соглашений, федеральные средства необходимы нашему региону для частичного покрытия дефицита областного бюджета. Также документами уточняются условия погашения задолженности.

ИА «Орелград»

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