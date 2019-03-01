Скандальный «ГИАТТ» получил новый контракт на 62 млн рублей

Провалившая ремонт дорог Орла фирма заходит в Орловский район

ООО «ГИАТТ», которое сделало некачественный ямочный ремонт в Орле, займется дорогами Орловского района и получит за это 62,3 млн рублей, сообщает «РИА 57» со ссылкой на результаты электронного аукциона.

По условиям контракта фирма обязана с 20 апреля до 31 августа 2019 года сделать ремонт нескольких дорог местного значения. Вот их список:

ул. Интернатная п. Добрый, дорога «М2 «Крым»» — д. Кузнецы (км 0+27 – 2+760) Сабуровское с/п;

ул. Интернатная д. Некрасовка Лошаковское с/п;

ул. Санаторная, ул. Березовая п. Стрелецкий, дорога Орел-Знаменское — ул. Знаменская, пер. Лагерный д. Болотовские Дворы Пахомовское с/п;

ул. Молодежная с. Лаврово Лавровское с/п;

п. Белоберезовский Неполодское с/п;

ул. Ленина, ул. Молодежная с. Звягинки Образцовское с/п.

Напомним, «ГИАТТ» делал ямочный ремонт в Орле осенью 2018 года. Работу на улице Старо-Московской так и не приняли, а латки на Красном мосту уже развалились.

ИА «Орелград»