В Мценске казаки устроили стрельбу

1.3.2019 | 9:48 Новости, Общество

Казаки и члены их семей приняли участие в пейнтбольном турнире.

Как сообщает информационный отдел Мценского викариатства, в турнире приняли участие молодые прихожане мценских храмов, казаки и члены их семей, а также воспитанники казачьего военно-патриотического детско-юношеского клуба «Росомаха».

Организовало же его хуторское казачье общество города Мценска. Перед началом стрельбы участников благословил протоиерей Владимир Другов. Он совершил молебен о «призывании Святого Духа перед началом доброго дела».

Как рассказали организаторы, в турнире приняли участие пять команд. Они состязались более четырех часов. Победители и призеры были награждены атаманскими грамотами.

«Горячий чай, организованный кошевой службой, помогал ребятам согреться между боями», — добавили в викариатстве.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования