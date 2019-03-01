В Мценске казаки устроили стрельбу

Казаки и члены их семей приняли участие в пейнтбольном турнире.

Как сообщает информационный отдел Мценского викариатства, в турнире приняли участие молодые прихожане мценских храмов, казаки и члены их семей, а также воспитанники казачьего военно-патриотического детско-юношеского клуба «Росомаха».

Организовало же его хуторское казачье общество города Мценска. Перед началом стрельбы участников благословил протоиерей Владимир Другов. Он совершил молебен о «призывании Святого Духа перед началом доброго дела».

Как рассказали организаторы, в турнире приняли участие пять команд. Они состязались более четырех часов. Победители и призеры были награждены атаманскими грамотами.

«Горячий чай, организованный кошевой службой, помогал ребятам согреться между боями», — добавили в викариатстве.

ИА «Орелград»