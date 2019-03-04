Орловчанка наказала продавца за дефекты в квартире

Суд принял сторону покупателя в споре о качестве жилья.

Как сообщает пресс-служба Орловского облсуда, удовлетворены исковые требования местной жительницы к продавцу квартиры. Она отсудила более 270 тысяч рублей.

Из материалов дела следует, что в 2015 году женщина приобрела квартиру в новостройке на улице Бурова. Еще до заключения договора купли-продажи продавец сообщил, что застройщик некачественно сделал стяжку. Однако заверил, что «собственными силами им были устранены имеющиеся недостатки».

Однако первая же зима показал, что недостатки никуда не делись. Стала отходить стяжка, и в ней образовались большие трещины. Проживать в квартире стало невозможно. Со временем обнажились и другие дефекты.

В феврале 2018 года орловчанка направила в адрес ответчика претензию о возмещении расходов, но ответа не получила. Тогда она обратилась в суд. Женщина потребовала взыскать с продавца около 7 млн рублей. Но требования были удовлетворены частично.

«Проведенная строительно-техническая экспертиза установила, что все выявленные недостатки являются устранимыми и малозначительными, за исключением дефектов стяжки, которые являются значительными, — пояснили в облсуде. — Стоимость ремонтно-восстановительных работ по устранению выявленных недостатков, включая стоимость материалов, составляет 177948 рублей».

Помимо этой суммы с продавца взыскано 5 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и более 91 тысячи рублей штрафа.

ИА «Орелград»