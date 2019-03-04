У двоих орловцев изъяли больше 30 кг каннабиса

Дело о незаконном приобретении наркотических средств рассмотрели под Орлом.

Подробности этой истории сообщили в Верховском районном суде. Сообщается, что двое местных жителей были задержаны сотрудниками полиции в прошлом году. В общей сложности у них изъяли 30758 грамм высушенной и измельченной дикорастущей конопли.

Экспертиза показала, что это растения рода Cannabis. Приятели признались, что нашли участок, густо заросший коноплей. Они занялись «сбором урожая» — стали выдергивать из земли стебли растений, обрывать с них листья и верхушечные части, которые складывали на расстеленные на земле разорванные полиэтиленовые мешки.

«Подсудимые были задержаны сотрудниками полиции недалеко от участка, где произрастала конопля, — рассказали в райсуде. – Они согласились с предъявленным обвинением. Им назначено наказание в виде лишения свободы».

Сообщается, что суд апелляционной оставил приговор в силе.

ИА «Орелград»