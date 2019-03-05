В Орле на криминалиста УМВД завели дело о взятке

По версии следствия, он получил 35 тысяч рублей за фиктивное заключение о ДТП
В Орле на сотрудника экспертно-криминалистического центра полиции завели уголовное дело о получении взятки, сообщили в регуправлении Следственного комитета.
По данным следствия, он получил 35 тысяч рублей от жителя областного центра. Взамен эксперт должен был выдать заключение с неверными сведениями об обстоятельствах ДТП. О какой именно аварии идет речь, не уточняется.
Дело возбуждено по материалам ФСБ и отдела собственной безопасности УМВД.
«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — сказали в СК.
В УМВД сообщили, что подозреваемый уволен из органов внутренних дел, а его руководители «привлечены к строгой дисциплинарной ответственности».
ИА «Орелград»