В Орле на криминалиста УМВД завели дело о взятке

5.3.2019 | 16:01 Новости, Общество

По версии следствия, он получил 35 тысяч рублей за фиктивное заключение о ДТП

В Орле на сотрудника экспертно-криминалистического центра полиции завели уголовное дело о получении взятки, сообщили в регуправлении Следственного комитета.

По данным следствия, он получил 35 тысяч рублей от жителя областного центра. Взамен эксперт должен был выдать заключение с неверными сведениями об обстоятельствах ДТП. О какой именно аварии идет речь, не уточняется.

Дело возбуждено по материалам ФСБ и отдела собственной безопасности УМВД.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — сказали в СК.

В УМВД сообщили, что подозреваемый уволен из органов внутренних дел, а его руководители «привлечены к строгой дисциплинарной ответственности».

ИА «Орелград»

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