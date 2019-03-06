В Орле в 2019 году отремонтируют Комсомольскую и Московскую улицы

А также Кромское шоссе и улицу Северную

В 2019 году в Орле отремонтируют асфальт на четырех объектах – Кромском шоссе, Комсомольской, Московской и Северной улицах, сказал замглавы администрации города Николай Ванифатов на совещании в мэрии.

Общая протяженность проезжей части, где появится новое покрытие, — 9,6 км. Из них на Московскую улицу приходится 3,2 км, на Комсомольскую – 2,6 км. Работы планируется принимать с участием лаборатории «Орелгосзаказчика», которая будет исследовать пробы.

Первый замглавы администрации Олег Минкин напомнил, что жители просили сделать ремонт улицы Грузовой. Ванифатов рассказал, что тротуар на Грузовой включен в резервный перечень объектов. Его приведут в порядок, если Дорожный фонд Орловской области выделит дополнительные деньги. Пешеходные переходы на площади перед заводом Медведева чиновники хотят обустроить за счет внебюджетных источников.

ИА «Орелград»