Над орловскими школами искусств нависла угроза

7.3.2019 | 16:08 Культура, Новости

Педагоги дополнительного образования открыли мэру глаза на свою жизнь.

Как сообщили в пресс-службе Орловского горсовета народных депутатов, мэр Орла Василий Новиков ознакомился с условиями труда педагогов дополнительного образования. Встреча властей с ними прошла в детской музыкальной школе № 1 им. Калинникова.

Поводом послужило коллективное обращение, которое с полным правом можно назвать криком души. Педагоги рассказали мэру о своих проблемах. Главная – недостаток средств. С недофинансированием столкнулись все орловские детские школы искусств и музыкальные школы.

Например, школе им. Калинникова пришлось сократить сторожей. Теперь педагоги «не могут вести занятия и репетировать в выходные дни, что негативно влияет на весь учебный процесс и на подготовку к конкурсам и концертам».

Также прозвучало мнение, что школам придется значительно сократить набор детей и отказаться от реализации вариативной части образовательных программ.

Кроме того, руководители учреждений попросили мэра «оказать содействие в увеличении базовой ставки преподавателей, чтобы привлечь молодые кадры».

Василий Новиков пообещал провести рабочее совещание по поднятым вопросам уже на следующей неделе.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования