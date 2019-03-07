Над орловскими школами искусств нависла угроза

Педагоги дополнительного образования открыли мэру глаза на свою жизнь.

Как сообщили в пресс-службе Орловского горсовета народных депутатов, мэр Орла Василий Новиков ознакомился с условиями труда педагогов дополнительного образования. Встреча властей с ними прошла в детской музыкальной школе № 1 им. Калинникова.

Поводом послужило коллективное обращение, которое с полным правом можно назвать криком души. Педагоги рассказали мэру о своих проблемах. Главная – недостаток средств. С недофинансированием столкнулись все орловские детские школы искусств и музыкальные школы.

Например, школе им. Калинникова пришлось сократить сторожей. Теперь педагоги «не могут вести занятия и репетировать в выходные дни, что негативно влияет на весь учебный процесс и на подготовку к конкурсам и концертам».

Также прозвучало мнение, что школам придется значительно сократить набор детей и отказаться от реализации вариативной части образовательных программ.

Кроме того, руководители учреждений попросили мэра «оказать содействие в увеличении базовой ставки преподавателей, чтобы привлечь молодые кадры».

Василий Новиков пообещал провести рабочее совещание по поднятым вопросам уже на следующей неделе.

ИА «Орелград»