Орловец перерезал матери артерию и сел в тюрьму

Суд лишил его свободы на 4 года.

Орловский областной суд оставил в силе приговор жителю Орла, который тяжело ранил ножом свою мать. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Инцидент, за который судили мужчину по фамилии Ефремов, произошел у него дома. В роковой день он выпивал со своей матерью. Внезапно они поссорились, и сын схватил нож и ударил женщину в руку.

Он попал ей в плечевую артерию. Осознав, что произошло, мужчина сразу же вызвал скорую помощь. Врачи успели спасти женщину, хотя к их приезду она почти потеряла сознание.

Суд первой инстанции приговорил его к 4 годам колонии общего режима. При вынесении решения учитывалось, что Ефремов уже был судим за грабеж с применением насилия. Правда, тогда он отделался условным сроком. Защита мужчины подала апелляцию, но облсуд оставил приговор в силе.

ИА «Орелград»