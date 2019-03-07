Орловские налоговики объявили о победе над коррупцией

За пять лет никто из них не запятнал честь мундира

По крайней мере, именно такую статистику привели в управлении ФНС России по Орловской области. Сообщается, что на протяжении более 5 лет в налоговых органах региона не совершались преступления коррупционного характера.

«В 2018 году работа по противодействию коррупции велась в нескольких направлениях, важнейшим из которых является антикоррупционное просвещение, — раскрыли секрет успеха в ведомстве. — В течение года сотрудники проходили инструктажи, посещали семинары по антикоррупционной тематике, знакомились с методическими рекомендациями и нормативными документами».

Сообщается, что результатом стало повышение качества заполнения справок о доходах, расходах и обязательств имущественного характера. Свою роль, как полагают налоговики, сыграли и комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов.

«Всего было проведено 34 заседания комиссий в отношении 101 гражданских служащих и граждан, ранее замещавших должности гражданских служащих, — пояснили в УФНС. — Возможность возникновения конфликта интересов была выявлена комиссией только в 1 случае».

Кстати, жители Орловской области могут анонимно оценить работу ведомства на официальном сайте ФНС России в разделе «Противодействие коррупции». Также о коррупционных проявлениях в налоговых органах области можно сообщить по телефону доверия (4862) 54-47-50 и через почтовый ящик «Для обращений по фактам коррупции».

В УФНС отметили, что в 2018 году «подтвержденных сообщений о коррупционных проявлений со стороны работников налоговых органов не поступало».

ИА «Орелград»