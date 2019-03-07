Под Орлом нашли насмерть замерзшую орловчанку

СМИ сообщают, что погибшая злоупотребляла алкоголем

В Ливенском районе насмерть замерзла 39-летняя местная жительница, сообщает «Уездный город».

Ее тело нашли в деревне Пешково утром 6 марта. Женщина лежала на дороге к своему дому. Неподалеку от трупа лежали шарф и сапоги.

Издание отмечает, что несколько лет назад погибшая потеряла мужа – он утонул. Она начала сильно пить. Ее троих детей отдали в другие семьи. Незадолго до смерти она ранила сожителя ножом, мужчина угодил в реанимацию.

По факту смерти орловчанки ведется расследование.

ИА «Орелград»