В Орле маршрутчик отобрал проездной у пассажирки

Конфликт случился из-за нового не всем понятного постановления

В Орле маршрутчик отобрал у пассажирки электронный проездной, после того как ее платеж не прошел, сообщает «Орловское информбюро».

Своей карты лишилась орловчанка Антонина Дубовикова. Она рассказала, что при попытке считать проездной водитель сказал, что карта просрочена. Он потребовал заплатить за проезд наличкой. Женщина была уверена, что у нее есть еще 20 поездок.

«Он стоял, но я не вышла. Он поехал и говорит: «Давайте ваш проездной, я пробью». Я подумала, что человек пошел навстречу. Я ему подала проездной. А он мне сказал: «Ты его больше никогда не получишь». И отобрал у меня проездной», — сказала Дубовикова.

С водителем теперь работают правоохранительные органы – то, что он сделал, можно расценить как кражу. А конфликт случился из-за нового постановления, которое увеличило срок действия проездного с 30 до 33 дней. Но пополнить его нужно до наступления крайнего срока.

«Количество поездок на период действия — 33 дня — должно оставаться в плюсовом балансе. Необходимо обращать внимание на дату срока действия проездного билета. Пополнение возможно, начиная с 32-го дня. То есть, если на чеке, допустим, стоит дата «6 марта», то данный проездной билет можно пополнять с 5 марта и далее», — пояснил исполнительный директор РИЦ Владимир Емельянов.

Неиспользованные поездки полностью сгорают, добавил он.

ИА «Орелград»