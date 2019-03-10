В Орле раскрыли кражу аккумуляторов с подаренных Москвой автобусов

Похитителем оказался работник «Спецавтобазы»

Орловская полиция нашла похитителя аккумуляторов с автобусов, подаренных областному центру Москвой. Об этом рассказали в пресс-службе регуправления МВД. Напомним, о краже в конце января сообщил депутат горсовета Евгений Косогов.

Стражи порядка пообщались с руководством «Спецавтобазы». Те провели инвентаризацию и выяснили, что с автобусов пропали в общей сложности 34 аккумулятора. Каждый из них стоил примерно 2,7 тысячи рублей.

Похитителем оказался 53-летний работник «Спецавтобазы». Сотрудники полиции выяснили, что он вывозил аккумуляторы несколько месяцев. Они хранились на складе отдельно от автобусов. Работник признался в совершении преступления и сказал, что готов возместить ущерб. Он уже успел сдать аккумуляторы в пункт приема.

Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

Напомним, что автобусы были переданы Орлу из Москвы в прошлом году. Власти сумели договориться о безвозмездной передаче 20 низкопольных автобусов, 15 трамваев и 13 троллейбусов, уже побегавших по столице.

Автобусами хотели спасти положение муниципального ПАТП-1, но оно обанкротилось, не дождавшись пополнения автопарка. Между тем у комиссии возникали вопросы к состоянию и автобусов, и электротранспорта. Многое из того, что отдали Орлу, нуждалось в дорогом капитальном ремонте.

Одним из инициаторов передачи Орлу московского электротранспорта выступал губернатор Орловской области Андрей Клычков. заявлявший, что это прекрасная возможность обновить местный парк практически бесплатно. Однако сейчас он перестал вспоминать об этом.

ИА «Орелград»