Орловец до смерти забил престарелого собутыльника

11.3.2019 | 11:10 Новости, Происшествия

Преступление раскрыли по горячим следам

Житель деревни Кобзево Малоархангельского района до смерти избил и ограбил 80-летнего односельчанина, с которым распивал спиртные напитки, сообщили в Следственном комитете по Орловской области. Мужчину задержали.

Труп пенсионера нашли в его доме 7 марта. На теле остались следы жестокой расправы. Подозреваемого разыскали в тот же день.

Он во всем сознался и рассказал, что выпивал с пенсионером, а затем жестоко избил и ограбил его. Убийцу заключили под стражу, расследование продолжается.

ИА «Орелград»

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