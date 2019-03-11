Орловец до смерти забил престарелого собутыльника

Преступление раскрыли по горячим следам

Житель деревни Кобзево Малоархангельского района до смерти избил и ограбил 80-летнего односельчанина, с которым распивал спиртные напитки, сообщили в Следственном комитете по Орловской области. Мужчину задержали.

Труп пенсионера нашли в его доме 7 марта. На теле остались следы жестокой расправы. Подозреваемого разыскали в тот же день.

Он во всем сознался и рассказал, что выпивал с пенсионером, а затем жестоко избил и ограбил его. Убийцу заключили под стражу, расследование продолжается.

ИА «Орелград»