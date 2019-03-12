Членов орловского избиркома предупредили о наказании за сокрытие доходов

Специальную лекцию для сотрудников избиркома прочитали налоговики.

Как сообщили в управлении ФНС России по Орловской области, лекция была прочитана сотрудникам избирательной комиссии города Орла. Речь зашла о проведении декларационной кампании. Напомним, что все налогоплательщики обязаны до 30 апреля 2019 года представить декларацию о доходах и заплатить налоги.

Лекторы рассказали членам избиркома, как правильно заполнить форму декларации 3-НДФЛ при продаже имущества или при заявлении права на налоговый вычет. Она в этом году новая. Кроме того, слушателям разъяснили, что грозит в случае не представления или несвоевременного представления декларации.

«Так, если налогоплательщик не представляет декларацию до 30 апреля или не уплатит налог вовремя, ему грозят санкции в виде штрафа, — рассказали в УФНС. — В случае непредставления отчетности в срок предусмотрен штраф – 5 процентов от неуплаченной суммы налога за каждый месяц просрочки, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1000 рублей».

А за неуплату налога придется дополнительно заплатить 30 процентов от его суммы. Остались ли члены избиркома довольны услышанным, не сообщается.

ИА «Орелград»