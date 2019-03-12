Орловские единороссы заинтересовались «кредитами до зарплаты»

Партийцы пообещали установить контроль за работой МФО.

Как сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия», решение наладить контроль за деятельностью микрофинансовых организаций пришло не случайно. Очень многие жители нашего региона жалуются в общественную приемную на обман.

Они берут микрозаймы в МФО, которые часто называют «кредитами до зарплаты». Суммы, как правило, небольшие, но проценты по ним набегают огромные. В «Единой России» считают, что недобросовестные предприниматели, организуя работу МФО, не всегда действуют в рамках законодательства.

«Заемщиков порой вводят в заблуждение относительно полной стоимости кредита, скрывают дополнительные условия кредитования, наличие скрытых комиссий, — пояснили в реготделении партии. — Нередки случаи, когда без согласия заемщика передают его персональные данные третьим лицам, а также вовлекают в финансовые обязательства его семью, друзей и коллег».

Сообщается, что мониторинг будет организован в рамках партийного проекта «Народный контроль». Единороссы обещают выявлять недобросовестных участников рынка финансовых услуг и защищать интересы граждан при оформлении микрозаймов.

«Активисты проекта будут посещать микрофинансовые организации и, объяснив цель своего визита, проверять их работу на соответствие действующему законодательству, — заявили в реготделении партии. — Также в ходе общения со специалистами МФО они будут знакомиться с текстом договора, чтобы установить размер процентной ставки по микрозайму и содержание текста, написанного мелким нечитаемым шрифтом и в сносках. Все выявленные нарушения будут зафиксированы».

ИА «Орелград»