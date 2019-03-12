Прокуратура обезопасила перевозки детей под Орлом

Нарушения в сфере безопасности дорожного движения нашли в Кромском районе.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, проверка была проведена по обращению местных жителей. Они рассказали, что специальный автобус ежедневно в учебные дни подвозит ребят из деревень в Шаховскую среднюю школу. А по окончании занятий забирает и развозит по домам.

«Однако в месте остановки и разворота школьного автобуса осуществлялась парковка и стоянка различных транспортных средств, что создавало препятствия его движению и не отвечало требованиям обеспечения безопасности дорожного движения, — сообщили в прокуратуре региона. — Органами местного самоуправления меры к урегулированию данного вопроса и обеспечению безопасности дорожного движения не принимались».

Претензии у прокуратуры возникли и к местному отделу ГИБДД. Как показала проверка, «аварийная ситуация своевременно выявлена не была, меры к обеспечению безопасности дорожного движения своевременно не приняты».

После вмешательства прокуратуры ситуация изменилась. Глава администрации Шаховского сельского поселения и начальник районного отдела получили представления об устранении нарушений. Затем в месте остановки и разворота школьного автобуса были установлены знаки о запрете парковки.

«По данному факту в ОМВД России по Кромскому району проведена проверка. Сотрудниками ГИБДД приняты меры по устранению недостатков в рамках своей компетенции», — сказали в УМВД по Орловской области.

ИА «Орелград»