Под Орлом водитель «Ларгуса» бросил раненую пассажирку

13.3.2019 | 9:43 Новости, Происшествия

Легковушка протаранила отбойник на объездной

На орловской объездной водитель «Лады Ларгус» протаранил отбойник и сбежал с места происшествия, бросив раненую пассажирку. Об этом сообщили в УГИБДД по Орловской области.

Инцидент произошел 12 марта в 23 часа. Легковушка ехала со стороны Курска на Москву. В районе 376-го километра водитель врезался сначала в металлическое, а затем – в бетонное ограждение. После чего он оставил место ДТП.

Медики оказали помощь его пассажирке – 27-летней девушке. Потребовалась ли ей госпитализация, не сообщается.

ИА «Орелград»

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