В Орле парк отдыха наказали за укушенного ребенка

13.3.2019 | 11:39 Новости, Общество

Суд взыскал компенсацию морального вреда.

Как сообщили в пресс-службе Орловского облсуда, инцидент произошел прошлым летом на территории парка отдыха «Горки». Ребенка укусила собака. Отец обвинил в случившемся компанию – владельца парка. Обратился в суд и потребовал компенсацию морального вреда.

«Ответчик иск не признал, указывая, что собака являлась бродячей, поскольку для охраны парка животные не использовались, при этом по поводу отлова бродячих собак ответчик неоднократно обращался в уполномоченные органы», — рассказали в суде.

Однако суды двух инстанций пришли к выводу, что нападение собаки произошло «на ребенка стало возможным в результате виновных действий ответчика, выразившихся в непринятии необходимых мер по отлову безнадзорного животного на огороженной территории парка».

Кроме того, судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда указала, что территория парка не является общественным местом. Значит, именно собственник несет ответственность за ее содержание.

Иск был удовлетворен.

ИА «Орелград»

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