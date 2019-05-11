Орловчанка потребовала снести гаражи соседей и построить детскую площадку

Необычный спор соседей рассмотрели в Глазуновке.

Подробности рассказали в Глазуновском районном суде. Местная жительница подала иск к администрации района и пятерым своим соседям. Она просила обязать ответчиков снести постройки и установить детскую площадку.

В иске женщина указала, что после вселения в многоквартирный дом жители без разрешения администрации Глазуновского района «начали захватывать земельные участки для строительства гаражей и сараев».

Истец посчитала действия соседей незаконными, поскольку они нарушают требования Градостроительного кодекса РФ и СанПин. Именно эти гаражи и сараи она просила снести, а вместо них построить детскую площадку или зону отдыха для престарелых людей.

Изучив материалы и допросив специалистов, суд отказал в удовлетворении требований. Было проведено выездное заседание. Суд лично убедился в том, что гаражи и сараи существуют. Однако они «не создают угрозу жизни и здоровью людей».

Кроме того, на придомовой территории имеется зона отдыха, на которой расположены лавочки, столики, песочница для детей и качели. «Придомовая территория озеленена, растут плодовые деревья и кустарники», — отметили в суде.

Сыграла свою роль и позиция администрация района. Она заключалась в том, что снос спорных хозпостроек «повлечет большие материальные затраты для собственников». Чиновники также заявили, что спор возник ни из-за нарушения прав истца, а из-за возникших между сторонами неприязненных отношений.

Косвенно это подтверждает тот факт, что спорные гаражи и хозяйственные постройки были построены ответчиками более 10 лет назад. И до сих пор ни у кого не вызывало претензий место их расположения.

Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

ИА «Орелград»